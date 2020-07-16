(113) إصابة جديدة بـ (كورونا) و (9) وفيات

التاريخ: 15-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل (113) حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا”- كوفيد 19، و(9) وفيات، وتعافي (22) حالة ووفقاً للتقرير الوبائي ليوم السبت الماضي، والذى اطلعت عليه أخبار الخليج 365 فقد سجّلت ولاية الخرطوم (90) حالة جديدة، الجزيرة (7)، نهر النيل (1) والبحر الأحمر (13) الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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