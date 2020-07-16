عاجل.. استئناف مفاوضات الترتيبات الأمنية بين الحكومة ومسار دارفور غد

الأربعاء 15 يوليه 2020

كتب وكالات

أكدت حركة جيش تحرير السودان برئاسة مني اركو مناوي انطلاق المفاوضات غدا حول الترتيبات الأمنية بجوبا بين وفد الحكومة و مسار دارفور وذلك عقب الدعوة الرسمية المقدمة من وساطة دولة جنوب السودان لاستئناف المفاوضات حول الترتيبات الامنية مع وفد حكومة السودان الانتقالية .



وقال نورالدائم طه مساعد رئيس الحركة ومقرر وفد التفاوض إن الحركة ترى ان هذه جولة هامة للعملية السلمية، وأكد استعداد الحركة للدخول في عملية سلام حقيقية تدفع التغيير الذي حدث في السودان بهدف انجاح برنامج الفترة الانتقالية، والتي تأتي في صلبها الترتيبات الامنية التي تمكن من معالجة الاوضاع الامنية في دارفور وتحقيق الاستقرار وامن المواطن و تفسح الطريق الى العودة الطوعية المحمية كما تفتح الباب لاجراء اصلاحات شاملة.

وأشار طه إلى أن حركة جيش تحرير السودان تثمن الدور الكبير الذي تضطلع بها دولة جنوب السودان بقيادة الفريق اول سلفاكير ميارديت وفريق الوساطة برئاسة المستشار توت قلواك والدكتور ضيو مطوك مقرر وفد الوساطة.