جدول رحلات قطار الخرطوم المحلي للشجرة والكدرو

اعلن دكتور مهندس حاتم ابوقرون المدير العام لوزارة البنى التحتيه والمواصلات بولاية الخرطوم عن معاودة تسيير رحلات القطار المحلى لولايه الخرطوم ابتداء من يوم غد الخميس 16يوليو 2020 جاء ذلك عقب اجتماعه اليوم بمدير عام السكه حديد لبحث ترتيبات التشغيل وتذليك كل العقبات التي تعترضه مثمنا التجاوب الكبير من هيئة السكه تجاه المشروع .

وذكر ان معاودة التشغيل جاءت وفق موجهات اللجنة الوزاريه العليا لحل ضائقة المواصلات المشكله من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك وبرئاسة وزير ديوان الحكم الاتحادي ووالي ولايه الخرطوم المكلف د. يوسف آدم الضي وذلك عقب التوقف الذي تم للرحلات اثناء جائحة كورونا ..

واكد د. ابوقرون اكتمال كافة الترتيبات مع هيئة السكه الحديد لبدء التشغيل مع الالتزام الصارم بالموجهات الصحيه من التباعد في المقاعد وتعقيم القطارات على صعيد اخر قال المهندس حسن النورابي مدير مشروع القطار ان جدول للرحلات سيكون كالاتى :

Advertisements

الخميس 16/ يوليو رحلتان بالمساء للخط الشمالى حتى الكدرو، الأولى عند الساعة الثالثه م، والثانيه عند الساعه الرابعه على ان تبدأ رحله الخط الجنوبي حتى الشجرة عند الساعه الثالثه والنصف مساء .

وستتوالى للرحلات تباعا من يوم الاحد 19 يوليو 2020 للخط الشمالي من الكدرو للخرطوم الساعه السابعه صباحا رحلة أولى والساعه الثامنه والنصف صباحا للرحله الثانيه .

والخط الجنوبي من الشجرة للخرطوم ستكون عند الساعه السابعه صباحا .. واضاف ان عدد الرحلات سيتضاعف وفق كثافه عدد الركاب.

وبشر المهندس النورابي مواطني شمال بحري حتى الجيلي ومواطني جنوب الخرطوم حتى سوبا بانه سيتم تسيير رحلات القطارات لمناطقهم في القريب العاجل، مشيدا بالروح الوطنيه للمواطنين في الحفاظ على القطار والالتزام بالموجهات الصحية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )