لجان مقاومة أمري تطالب بالخدمات وفتح ملف الشهداء

نفذ مواطنو تجمع قرى وحدة أمري الجديدة بمحلية مروي إعتصاماً مفتوحاً بميدان القرية 3 بأمري يطالبون فيه من الحكومة المركزية التدخل العاجل ﻹنهاء معاناة إنسان المنطقة المستمرة في مقدمتها الحصول على مياه الشرب وحل المشكلات الإدارية والفنية بمشروع أمري الزراعي وشركة دواجن النيل بهيئة تطوير الزراعة.

وأوضح عماد حسين عبد الجليل عضو إدارة مشروع أمري الزراعي وفق (سونا ) من ساحة الاعتصام أن قضايا مشروع أمري الزراعي تتمثل في توقف ترعة المشروع التي يعتمد عليها الأهالي في الحصول على مياه الري و الشرب لمدة أربعة أيام رغم تلوث المياه بجانب حل المشكلات الإدارية والفنية، مؤكداً أن مطالبهم لاتقبل التجزئة وحمل هيئة تطوير الزراعة مسؤلية توقف المشروع وتدهور الإنتاج فيه.

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من جانبه أشار عبد الرحمن عبد الفتاح عضو لجان مقاومة أمري ان المعتصمين يطالبون بفتح ملف شهداء منطقة أمري بجانب الاستجابة لمطالب المواطنين العادلة في تحسين وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والمياه والكهرباء والبيئة السكنية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )