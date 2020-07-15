عاجل.. مجلس الأمن والدفاع يطلع على الموقف الجنائي والأمني بالبلاد

الأربعاء 15 يوليه 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي اليوم بالقصر الجمهوري اجتماع مجلس الأمن والدفاع حيث إطلع الاجتماع على الموقف الجنائي والأمني بالبلاد وأمن على دستورية ومشروعية الممارسة الديمقراطية وحرية التعبير السلمي.



واتخذ المجلس حزمة من التدابير والمعالجات التي تستصحب تعزيز الأمن وتوفير الحماية مع ضرورة تحقيق التنمية المتوازنة بجميع الولايات وتشكيل آلية تنفيذية مشتركة مع الجهات ذات الصلة لتوفير الخدمات وتعزيز ودعم وتقوية دور منظومة الأجهزة العدلية والامنية لتنفيذ سيادة حكم القانون وحفظ الأمن والاسراع في تطبيق خطة حماية المدنيين على الأرض وتحقيق السلام وتنفيذ برامج سياسية واقتصادية وادارية ومجتمعية وثقافية على مختلف مستويات الحكم المحلي والولائي والإتحادي لرتق النسيج الإجتماعي.

ووجه الاجتماع بضرورة الاهتمام بالأمن البيئي والحفاظ على الموارد الغابية في ظل وجود مهددات حقيقية تستنزف هذا القطاع مع إتخاذ التدابير القانونية لحماية الغطاء الغابي والنباتي بالبلاد