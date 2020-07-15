وزير الري الإثيوبي ينفي بدء ملء خزان سد النهضة

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الأربعاء 15 يوليه 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
نقلت وكالة ”أسوشيتد برس“ الأمريكية عن وزير الري الإثيوبي نفيه التصريحات المنسوبة إليه عبر الإذاعة الرسمية حول بدء ملء خزان سد النهضة.
وأبلغ الوزير سيليشي بيكيلي هيئة الإذاعة الإثيوبية، اليوم الأربعاء، أن بناء السد وملئه ”يسيران جنبًا إلى جنب“.
وذكرت الإذاعة أن أديس أبابا بدأت فعليا ملء الخزان.
وبثت الوكالة الأمريكية، أمس الثلاثاء، صورا التقطتها الأقمار الصناعية تظهر خزان السد متضخما.
لكن الوزير عاد وقال للوكالة الأمريكية في وقت لاحق اليوم: إن الصور عكست الأمطار الغزيرة، وإن التدفق كان أكبر من المتوقع، نافيا شروع بلاده في عمليات الملء.
وفشلت، أمس الثلاثاء، المحادثات بين إثيوبيا ومصر والسودان في التوصل لاتفاق بشأن تنظيم تدفق المياه من السد.
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