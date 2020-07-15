عاجل.. ١٠ قتلى في أحداث العنف في فتابرنو شمالي دارفور

الأربعاء 15 يوليه 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت الحكومة السودانية، أن أحداث العنف التي وقعت أول أمس في منطقة "فتابرنو" في ولاية شمال دارفور، أسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين.



وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، في تصريحات صحفية عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، إن أيادي خفية لم تكن تريد للاعتصام في منطقة "نيرتيي" بمدينة "كتم" بشمال دارفور أن يستمر في السلمية، فوقعت أحداث في المدينة شهدت اعتداء على قسم للشرطة، ومع انشغال القوات النظامية بتلك الأحداث، وقع الهجوم على منطقة "فتابرنو" في المدينة وتم إحراق بعض المناطق في السوق ومنازل.

وأوضح أن مجلس الوزراء أكد على حق كل مواطن في الاعتصام وضرورة تأمين كافة الاعتصامات السلمية، وان تتوفر لها الحماية، لافتا إلى أن عدة إجراءات اتخذت بعد تلك الأحداث.

وقال صالح "الدولة تتحمل المسئولية، وصدرت قرارات بالتحقيق في القصور وملاحقة المعتدين وتقديمهم للعدالة، بالاضافة إلى تأمين منطقة فتابرنو".

في غضون ذلك، ناشد المفوض العام للعون الإنساني بالسودان الدكتور عباس فضل الله، وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في ولاية شمال دارفور الإسراع في توفيرالمساعدات الإنسانية لنازحي ومواطني منطقة "فتابرنو"، الذين تأثروا بالأحداث.

ودعا فضل الله، خلال اجتماع عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في شمال دارفور، إلى البحث في كيفية دعم القطاعات الحيوية المهمة في المنطقة، حتى تعود الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت.

كرمت السفارة السودانية بالرباط يوم الاحد ٥ يوليو ٢٠٢٠، مبعوث وزارة التعليم العالي من جامعة الخرطوم كلية الآداب قسم اللغة الفرنسية : د. عاصم كمال الدين خليفة عثمان.

وذلك بمناسبة نيله درجة الدكتوراه فى اللغة الفرنسية بجامعة ابن طفيل بميزة “مشرف جدا” وتهنئة اللجنة والتوصية بالطبع لاطروحته التي قدمها باستخدام تقنية الفيديو وطريقة “برايل ” بعنوان “التناوب اللغوي في قاعة تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية بجامعة الخرطوم “.

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وشرف التكريم د.حفيظة العمراني “مشرفة البحث “، د. لطفي بن عبو ،د. مليكة باحمد ، الى جانب د. عبدالعزيز مناضل استاذ بجامعة ابن طفيل وممثل الاتحاد الدولي للجامعات بالمغرب .بالاضافة الي اسرة المحتفى به واعضاء السفارة.

وجرى الاحتفال فى ظل تطبيق السفارة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا “covid_19”.

وتقدمت السفارة وفي مقدمتها القائم بالاعمال بالإنابة السيد “حسام الدين الطيب” والدكتور عاصم كمال الدين خليفة فى كلمتهما، بشكر جلالة الملك محمد السادس نصره الله علي اهتمامه بنشر التعليم وحرصه علي دعم البحوث العلمية.

كما شكروا الوكالة المغربية للتعاون الدولي ،وجامعة ابن طفيل ممثلة فى رئيسها واساتذتها الاجلاء علي اتاحتهم هذه الفرصة للاستاذ عاصم كمال الدين لنيل درجة الدكتوراه، ولتعاونهم وحرصهم على تحقيق الطالب الاستفادة القصوى فى كافة المجالات اثناء تحصيله الاكاديمي.

وتوجهوا بالشكر أيضاً إلى سفير صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالسودان السيد محمد ماء العينين عميد السلك الدبلوماسي بالخرطوم على جهوده في توثيق العلاقات السودانية المغربية.

واشاد السيد القائم بالاعمال فى كلمته بالأداء المتميز لجامعة ابن طفيل واهتمامها بالطلاب من ذوي الاعاقة، وحرصها على توفير كافة التسهيلات الممكنة للاستفادة من قدراتهم وتعزيز اندماجهم فى الحياة الجامعية اكاديمياً واجتماعياً.

كما شكر القائم بالاعمال السيد “حسام الدين الطيب”، الحكومة المغربية على تقديم العديد من المنح للطلاب السودانيين للاستفادة من فرص التعليم القيمة المتوفرة بالمملكة المغربية.

واكد السيد القائم بالأعمال على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ،وسعيه الحثيث لإقامة توأمة بين الجامعات السودانية والمغربية وخلق قنوات لتبادل الاساتذة والطلاب لفائدة كلا البلدين.

واختتم الحفل بتقديم درع باسم السفارة السودانية، ودرع باسم الملحقية الفنية بالسفارة للدكتور عاصم كمال الدين.