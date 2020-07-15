إستئناف الأنشطة التجارية بالأسواق الكبرى عقب الحظر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد عدد من التجار بالأسواق الكبرى بالخرطوم عودة الأنشطة التجارية عقب الحظر بالعاصمة والأقاليم وانتظام حركة المواصلات.

وأشار رئيس شعبة تجار القطاعي احمد النو لـ( السوداني) لتأثر الحركة التجارية بسفر إعداد كبيرة من الخرطوم للولايات خلال فترة الحظر مشددا على أهمية السماح بحركة السفر ما بين الولايات والخرطوم لضمان نشاط الأسواق والتعاملات خاصة أن لديهم تعاملات مع التجار فى الولايات تتيح عمليات السداد بعد فترة وأخرى.

وأشار لبدء التراجع حاليا في أسعار بعض السلع الموسمية مع عودة النشاط التجاري خاصة ملابس الأطفال والاحذية والأواني المنزلية بنسبة بلغت نحو 20٪

ولفت لوجود مشكلات في تأخر بعض السلع بميناء بورتسودان في عمليات التخليص إلى جانب ارتفاع تكلفة النقل بنسبة أكثر من ٣٠٠٪ بسبب شح الجازولين ما يؤدي لزيادة أسعار السلع.

وشكا من عدم قبول بعض التجار في الأسواق حاليا فئة الـ(١٠) جنيهات في التعاملات، مناشدا بأهمية قبولها خاصة وأن الكثير من المواطنين قد لا يملكون فئات كبيرة لمقابلة عمليات الشراء كما انها لاتزال مبرئة للذمة .

وأكد تاجر السلع الاستهلاكية خالد الشيخ أن اسعارها لاتزال مرتفعة لكنه توقع انخفاضها خلال الأيام المقبلة مع اتساع حركة النشاط التجاري ووصول وارد من السلع.