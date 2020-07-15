تصدير 2 طن ذهب خلال الفترة السابقة بـ(120) مليون دولار

الخليج 365 :

كشف الأستاذ محمد علي عبد الله وكيل وزارة الصناعة والتجارة عن تصدير 2 طن من الذهب في الفترة السابقة عقب الإجراءات الإصلاحية في قطاع الصادرات حيث بلغت حصيلة العائد منه (120) مليون دولار.

وشدد عبد الله في لقاء بمكتبه مع اتحاد غرفة المصدرين اليوم عن اكتمال مسار سريع لتصدير الذهب خلال أسبوع يقدر 2 طن بعائدات تقدر ب(120) مليون دولار وهو رقم كبير في ظل هذا الوضع .

وأعلن عبد الله عن توصل الوزارة إلى تفاهمات مع المصدرين لعمل مسار سريع لاكمال الاجراءات المتعلقة بالتصدير وخلق تعاون بين الوزارة والمصدرين ومباحث التموين لتسهيل الصادرات واعادة الحصائل.

من جهته قال الأمين العام لغرفة المصدرين نادر الهلالي أن غرفة المصدرين تعتزم التعاون مع وزارة التجارة لوضع ضوابط للصادر بتكوين لجنة مشتركة ومحاربة الممارسات السالبة مشيرا بان المجموعات التي تتحايل علي توريد حصائل الصادر لاتمثل المصدرين واضاف قائلا ليس اعضاء في غرفة المصدرين .