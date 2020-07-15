رسمياً..الفيفا يعلن الجدول الزمني لمباريات مونديال قطر 2022

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم على حساب كأس العالم الرسمي بتويتر عن الجدول الزمني لكأس العالم والذي يقام لأول مرة في دولة عربية حيث ستكون المباراة الإفتتاحية للمونديال القطري في (الحادي والعشرين من نوفمبر من العام (2022) في الساعدة (الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي للدوحة) الحادية عشرة ظهراً بتوقيت وسط أوروبا حيث سيحتضن إستاد (البيت) المباراة الإفتتاحية للعنّابي والذي يتّسع ل (60 ألف متفرّج) بينما ستقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على إستاد خليفة الدولي في السابع عشر من ديسمبر كما حدد للمباراة النهائية على إستاد (لوسيل) تاريخ الثامن عشر من ديسمبر من العام 2022.

على صعيد متصّل ستلعب خلال اليوم أربع مباريات فقط بدور المجموعات وفقاً للتواقيت التالية المباراة الأولى الساعة (الواحدة ظهراً) الثانية (الرابعة عصراً) الثالثة (السابعة مساء) الرابعة (العاشرة مساء) بالتوقيت المحلي للدوحة وهو ما يمنح الجماهير متّسعاً من الوقت بين المباريات للتسوّق أو الخلود إلى الراحة أو التحوّل لمتابعة مباراة أخرى سواء على صعيد الحضور من أرض الملعب أو الجماهير التي ستتابع المونديال من التلفاز خصوصاً في ظل جغرافية قطر الصغيرة وسهولة التنقّل بها بالنسبة للجماهير الحاضرة بقطر.

أما مباريات الجولة الأخيرة في المجموعات التي تقام في نفس التوقيت والمواجهات الإقصائية ستقام في (السادسة مساء) و (العاشرة مساء) بتوقيت الدوحة.