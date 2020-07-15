وزارة الري تكشف حقيقة وجود عطش بمشروع الجزيرة والمناقل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

رفضت وزارة الري والموارد المائية مزاعم اعضاء اللجنة التسييرية لإتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل بوجود عطش كبير في مشروع الجزيرة والمناقل، ونفت اتهام وزير الري والموارد المائية بروفيسور ياسر عباس بتعمد عدم لقاء بعض أعضاء اللجنة التسييرية.

واستنكر المدير التنفيذي لمكتب الوزير، تصريحات بعض أعضاء اللجنة لجهات اعلامية واتهامهم له بسوء المعاملة، مبينا انه ابلغ اعضاء اللجنة الذين قدموا للقاء الوزير ان الوزير في مكتبه يعد في مسودة اتفاق سد النهضة الاثيوبي وهنالك اجتماع نهائي اليوم (الاثنين 13 يونيو) في ختام هذه الجولة من المفاوضات، و يمكنهم مقابلة وكيل الوزارة او تحديد مواعيد يوم الغد إلا ان اعضاء اللجنة رفضوا المقترحين واصروا على لقاء الوزير؛ ولجأ أحدهم إلي إستخدام اسلوب التهديد والوعيد، ونفى مدير مكتب الوزير، ان يكون قد اساء الى اي منهم، مبينا انه طلب منهم التوجه الى مكتب الوكيل.

وقال ان الوزير الذي ظل يحرص على لقاء المزارعين في جولاته بمشروع الجزيرة والمناقل، والاستماع الى شكاويهم ميدانيا، لا يمكن اتهامه بالتعمد بعدم مقابلة المزارعين، مبينا ان عباس زار المشروع خلال الأشهر القليلة الماضية أكثر من ٨ مرات، ووقف بنفسه وبمعية الوكيل ومديري الإدارات على أماكن العطش التاريخية في شمال الجزيرة وغرب المناقل .

وفي السياق فندت إدارة عمليات الري، مزاعم اعضاء التسييرية بوجود عطش واسع في المشروع وان الموسم في كف عفريت، وجددت التأكيد على توفر وانسياب مياه الري، مشددة على ان حجم المياه المتدفقة من خزان سنار في ترعتي الجزيرة والمناقل للموسم الصيفي الحالي خلال هذه الأيام بلغت 34.5 مليون متر مكعب بزيادة 15% من السعة التصميمية لترعتي الجزيرة والمناقل، مبينة ان هذه المياه تكفي لري مساحة تفوق 1.2 مليون فدان، مشيرة إلى أن تأخر عمليات الزراعة بسبب تأخر عمليات التحضير، بجانب عدم الإلتزام بالمحددات الفنية و زراعة محاصيل الفول والذرة والقطن في وقت واحد، مما احدث ربكة في جدولة الريات .

و اشارت ادارة عمليات الري الى الزيارة التي قام بها وكيل وزارة الري والموارد المائية ضو البيت عبد الرحمن منصور الأحد برفقة اعلاميين لاقسام شمال الجزيرة ،استمع خلالها الى شكاوى المزارعين واطمأن على انسياب مياه الري في القنوات والمواجر بالصورة المطلوبة .