أكاديمي سوداني يكشف تفاصيل مخطط إماراتي “خبيث” في الأردن.. مفاجآت صادمة!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فجر الأكاديمي السوداني البارز الدكتور تاج السر عثمان، مفاجأة من العيار الثقيل بكشفه تفاصيل مخطط إماراتي خبيث في الأردن يخص أهدافا عسكرية عبر تجنيد مرتزقة للقتال في ليبيا.

“عثمان” قال في تغريدته التي رصدتها (وطن) على حسابه بتويتر إن الإمارات غيرت تكتيكها في تجنيد مرتزقة “الجنجويد” السودانيين من الخداع تحت مظلة العمل في شركة إماراتية مقرها دبي إلى العمل في شركات أمنية مقرها الأردن.

وتابع موضحا:” وثائق رحلات مرتزقة فيها وجهة الطائرات الأردن لكنها هبطت في مطار بنغازي”

وأثارت تغريدة الأكاديمي السوداني تفاعلا واسعا بين متابعيه، حيث أكد ناشط سوداني صحة هذه المعلومات وكشف تفاصيل تجربة شخصية له.

وكتب وسام الدين مصطفى في شهادته:”ضيعونا وضيعو لينا مستقبلنا وحطمونا نحنا من المفترض نشتغل دا ابوظبي نركب الطيارة نلقي نفسنا في ليبيا وعشنا اسوأ اسبوع لينا في حياتنا لما لقينا نفسنا في ليبيا قبل ما الاهالي يحتجوا هنا في السودان حتي رجعونا ابوظبي ومنها رجعنا السودان الحمدلله”

وبينما ألقى أحد النشطاء باللوم على السودان وقال “نحن لا نلوم الامارات والاردن على ذلك وانما نلوم من باع السودانيين وسمح لهم بالسفر والانضمام الى هذه الشركات”، رد عليه آخر بأن السودان الآن تحكمه عصابة علمانية شيوعية اختطفت الثورة “وهم الآن يحاربوننا بالتجويع والسجن والقتل ويحاربون دين الله ويستبدلون الشريعة بالقانون الوضعي العلماني اخي ان ما يعانيه الشعب السوداني أشد ألما مما يعانيه الشعب اليمني الشقيق”

ويشار إلى أنه في أبريل الماضي تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمرتزقة أجانب مولت دولة الإمارات وصولهم إلى ليبيا بغرض القتال ضمن ميليشيات مجرم الحرب خليفة حفتر خدمة لمؤامرات أبو ظبي في نشر الفوضى والتخريب.

وقال المغردون إن رواتب بالعملة الأجنبية يتم دفعها للمرتزقة لممارسة القتل بحق المدنيين في ليبيا وتقويض أي مستقبل للأمن والاستقرار في البلاد التي عانت الأمرين من داخلات أبو ظبي العدوانية