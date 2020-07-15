مصر تطلب إيضاحا رسميا عاجلا من إثيوبيا حول بدء ملء سد النهضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت الخارجية المصرية، مساء اليوم الأربعاء، إنها تطلب إيضاحا رسميا عاجلا من إثيوبيا، حول بدء ملء سد النهضة.

ونشرت الخارجية المصرية بيانا عبر صحفتها على موقع “فيسبوك”، جاء: “رداً على استفسارات صحفية اتصالاً بما تردد إعلامياً عن بدء إثيوبيا ملء خزان سد النهضة”.

وقال أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية: “مصر طلبت إيضاحاً رسمياً عاجلاً من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة هذا الأمر”.

وتابع “مصر تواصل متابعة تطورات ما يتم إثارته في الإعلام حول هذا الموضوع”.

وكان وزير الري الإثيوبي قد نفى ما نسب إليه بشأن إعلان ملء سد النهضة.

ونفى وزير المياه الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، ما نسب إليه بشأن إعلان بلاده البدء في ملء سد النهضة.