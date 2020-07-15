أمير قطر يوجه رسالة هامة إلى أردوغان بشأن “محاولة الانقلاب”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
وجه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم الأربعاء 15 يوليو/تموز، رسالة إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وجاءت رسالة أمير قطر إلى الرئيس التركي، بشأن محاولة الانقلاب التي جرت في أنقرة قبل أعوام.
وأشارت وكالة الأنباء القطرية “قنا” إلى أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعث ببرقية تهنئة إلى أخيه أردوغان، بمناسبة ذكرى الانقلاب الفاشل في تركيا، أو ما يطلق عليه ذكرى يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية للبلاد.
ويتزامن هذا اليوم مع ذكرى الانقلاب العسكري الفاشل في تركيا عام 2016.
وكانت العاصمة التركية أنقرة و مدينة إسطنبول قد شهدتا منتصف يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر من الجيش.
وقوبلت محاولة الانقلاب باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه مبنى البرلمان، ورئاسة الأركان بالعاصمة، ومطار أتاتورك الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي، بحسب مانقلت الوكالة.
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