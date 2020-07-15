التلفزيون يوثق للفنان الراحل نادر خضر

يوثق تلفزيون السودان لتجربة الفنان الراحل نادر خضر الإبداعية والإنسانية عبر سهرة بعنوان (مبدع وزمن)، يتحدث فيها وفق صحيفة ( اخر لحظة) الشاعر الفاتح حمدتو والملحن أحمد المك وشقيقة الراحل أمل خضر بالإضافة إلي عدد من الموسيقيين، وتأتي السهرة تحت إشراف مدير البرامج بالتلفزيون علاء الدين الضي. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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