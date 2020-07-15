بعد مارثون طويل اتفاق الحكومة و الثورية على النقاط الخلافية

اكد وزير الثقافة والاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح ان المرحلة الاولى لتحقيق السلام قد اكتملت بعد مارثون طويل من المفاوضات وان النقاط الستة الخلافية التي جاء وفد الجبهة الثورية للخرطوم لمناقشتها قد تم الاتفاق والتوافق عليها جميعا.

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واشارصالح في تصريحات صحفية وفق ( سونا) عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم الى تدخل رئيس الوزراء واجتماعه مع مختلف القوى السياسية ووفد الوساطة ووفد الجبهة الثورية القادم للخرطوم.

وكشف الناطق الرسمي عن ابتعاث وفد حكومة لجوبا للمشاركة في توقيع الاتفاقية مع الجبهة الثورية ومناقشة وضع الترتيبات الامنية مؤكدا حق جوبا في استضافة التوقيع النهائي بعد المفاوضات التي استمرت شهور طويلة وبذل حكومة جنوب السودان ووفد الوساطة جهود كبيرة فى تقريب وجهات النظر بين الطرفين .

واعرب فيصل عن امله في ان يتواصل الحوار مع حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو لتحقيق سلام شامل فى جميع مناطق السودان.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )