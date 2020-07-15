(37) الف تلميذ وتلميذة يجلسون لامتحان الاساس بشمال دارفور

قال والي شمال دارفور المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلي ان عودة المراكز وجلوس التلاميذ لاداء امتحانات الأساس بوحدة كورما الإدارية التابعة لمحلية الفاشر بعد توقف دام سبعة عشر تعني ان الوحدة عاد اليها الاستقرار والسلام.

وأكد الوالي الذي قرع الجرس صباح اليوم بوحدة كورما الادارية ايذانا بجلوس ما يقارب الـ 37 الف تلميذ وتلميذة لأداء امتحانات شهادة الاساس عبر 176 مركزا بمختلف محليات الولاية، اكد أن الاستقرار يمثل قيمة ومكسبا كبيرا للجميع ويجب المحافظة عليه وتعزيزه، مشيرا الى ان تحقيق الأمن والاستقرار تمثل أولوية قصوى في برامج حكومة الولاية، موجها في هذا الجانب بدعم القوة العسكرية الموجودة بوحدة كورما الادارية بالمزيد من الأفراد والعربات ودعم مركز الشرطة .

وأعلن الوالي وفق ( سونا ) التزامه بصيانة وتأهيل مدارس الوحدة وتوفير الاجلاس وسد النقص في المعلمين والعمال، كما تعهد بربط الوحدة بوسائل الاتصالات لتسهيل عملية التواصل بين المناطق .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )