عاجل.. السودان يعلن تراجع فى مستويات نهر النيل بما يعادل 90 مليون متر مكعب

الأربعاء 15 يوليه 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

جددت وزارة الرى السودانية رفضها لأى إجراءات أحادية الجانب يتخذها أى طرف قبل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، كاشفة عن أن هناك تراجع فى مستويات نهر النيل بما يعادل 90 مليون متر مكعب مما يؤكد إغلاق إثيوبيا بوابات سد النهضة.



وقالت وزارة الرى السودانية، سنتابع التطورات بما يؤمن المصالح القومية السودانية.، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز.

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وأعلنت إثيوبيا رسميًا ملء خزانات سد النهضة على لسان وزير الرى سيليشى بيكيلى، وهو الإعلان الذى جاء بعد أقل من 24 ساعة من نفى وزير الخارجية الإثيوبى الإقدام على مثل هذه الخطوة.

المراوغة الإثيوبية جاءت بعد يوم من نشر وكالة الأنباء العالمية رويترز صورًا بالأقمار الصناعية لسد النهضة كشفت عن تجمعات للمياه خلف سد النهضة ما يعكس أن عملية الملء كانت قد بدأت بالفعل خلال المفاوضات التى تزعم أديس أبابا تعثرها بسبب كلًا من مصر والسودان، رغم ما أبدته القاهرة والخرطوم من تعاون حظى بإشادة المراقبين لتلك المفاوضات منذ بدايتها.