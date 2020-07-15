استئناف الدراسة بالجامعات السودانية عبر الإنترنت

الأربعاء 15 يوليه 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 أعلنت وزارة التعليم العالي في السودان، أن الجامعات يمكنها إستئناف الدراسة عبر الإنترنت إلى حين العودة إلى القاعات بعد الإغلاق الكلي بسبب كوفيد 19، مؤكدة أنها تعتزم التوسع في التعليم الرقمي لمواجهة التطورات المحتملة.

Advertisements وأوضحت وزيرة التعليم العالي بروفيسور إنتصار صغيرون في تصريح صحفي اليوم الأربعاء أن الجامعات بإمكانها إستئناف الدراسة إعتبارًا من (15) يوليو الجاري عبر نظام الوسائط الإلكترونية. وبدأت جامعات خاصة الدراسة عبر الوسائط الحديثة (أونلاين) لطلابها وطالبتها وأبرزها جامعة الرازي وجامعة التقانة والجامعة العربية المفتوحة وجامعة مروي وكلية النهضة. وبسبب الإغلاق الكلي لتفادي كوفيد 19 تعطلت الدراسة في الجامعات منذ مارس الماضي بعد عام كامل من تعطيل الدراسة بسبب الاحتجاجات الشعبية.

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