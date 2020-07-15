إثيوبيا تعلن رسميا بدء ملء خزان “سد النهضة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلن وزير الري والمياه والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي بدء ملء وتخزين المياه في سد النهضة الإثيوبي رسميا، وذلك بعد يومين من انتهاء جولة المفاوضات مع مصر والسودان دون وصول الأطراف الثلاثة إلى أي اتفاق.
القاهرة- سبوتنيك. ونقل التلفزيون الإثيوبي عن وزير المياه والطاقة أن “عمليات ملء سد النهضة قد بدأت”، كما أكد الوزير دقة صور ظهرت في الأيام الماضية توضح بدء عمليات تخزين المياه في بحيرة السد.
وأضاف بيكيلي أن “المفاوضات بشأن سد النهضة مستمرة ليس للجيل الحالي فقط وإنما لصالح الأجيال القادمة”، مضيفا أنه “تم الاتفاق على بعض النقاط خلال الاجتماع مع مصر والسودان”.
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