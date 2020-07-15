مطالب بزيادة الضرائب على بيع العقارات والعربات والمشروبات المستوردة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

دعا الخبير الاقتصادي، د محمد دنقل الحكومة للتوسع في القيمة المضافة كبديل لرفع الدعم، ومعالجة مشكلات الموازنة بضبط الايرادات العامة والعجز المستمر وايقاف تضخم المصروفات اتحاديا وولائيا، بما يمكن تجاوز ( العثرات الحالية)، وقال لـ(السوداني) ان ضريبة القيمة المضافة عانت من كثرة الاعفاءات وضعف التحصيل، مشددا على ان فرض ضريبة القيمة المضافة، يكون لقطاعات النقل بين الولايات، مقابل الكميات الممنوحة من الوقود المدعوم، وعقودات بيع العربات والمباني والشقق، المشروبات المستوردة، وخدمات المطاعم السياحية الداخلية والديليفري، الملابس والاحذية المستوردة، الخدمات المصرفية والتأمين والاتصالات، رسوم تسجيل الاراضي بغرض البيع، رسوم المدارس والمستشفيات الخاصة، وأضاف : يمكن فرض ضريية قيمة مضافة في حدود ( 5 ــ 10٪) مشددا على ان تكون القيمة الاجمالية بعد التحصيل، مساوية للدعم الحالي في السلع والخدمات، واي مصروفات خارج الميزانية، لضبط المصروفات والايرادات .