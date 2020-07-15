برلماني مصري يتوعد أردوغان إذا فعلها ويثير سخرية واسعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أثارت تغريدة للنائب في البرلمان المصري، الإعلامي المثير للجدل، مصطفى بكري، بشأن التدخل العسكري المصري في ليبيا سخرية واسعة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال بكري، في تغريدة رصدتها “وطن”: ” الجيش الوطني الليبي يتوقع هجوم تركي بمشاركة المليشيات الإرهابية خلال الساعات المقبلة، لو فعلها أردوغان فعليه أن ينتظر الجيش الوطني الليبي في قلب طرابلس ومصراته”.

وأضاف بكري: “إذا كان أردوغان لم يستوعب تصريحات الرئيس السيسي، فعليه أن يعيد قراءتها، وأن يدرك أن الجيش المصري مبيهزرش”.

وفي السياق، تصدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتصريحات النائب المصري، معبرين عن سخريتهم منها، مطالبينه بإعادة قراءة الواقع ومؤكدين على أن الجيش المصري سيخسر كثيراً حال قرر التدخل عسكرياً في ليبيا.