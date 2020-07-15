أصحاب المخابز : الخبز التجاري هو الحل للأزمة الراهنة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

رهن عدد من اصحاب المخابز حل أزمة الخبز، بتطبيق نظام بيع الخبز التجاري، مشيرين في حديث لـ(السوداني) لتأخر اصدار منشور للبدء بالعمل به.

وقال صاحب مخبز ببحري عبدالهادي دارقيل لـ( السوداني) إن الخبز التجاري مكلف للمواطن ولم يتم تنفيذ العمل به على أرض الواقع ، مبينا ان سعر جوال الدقيق التجاري (3،5) الف جنيه ، وقال إن سعرالقطعة يحدد وفق آلية السوق، لافتا لصناعة (900) قطعة خبز من الدقيق التجاري

واشار الى ان سعر الغاز للعبوة زنة (1000) لتر، (7) آلاف جنيه، موضحا حصر بيع الخبز التجاري على المطاعم وداخل الاسواق أما مخابز الاحياء فتتعامل بالدقيق المدعوم .

واضاف أمين اتحاد المخابز السابق بدرالدين الجلال بان الخبز التجاري يؤدي لحل الازمة ، مشيرا لتأخر تنفيذه ، موضحا بان حصص دقيق الولاية غير كافية اضافة الى ان هنالك مشاكل في الوقود وتذبذب في التيار الكهربائي.

قال إن سعر قطعة الخبزالتجاري يتوقف على حسب السوق والتكلفة، مشيرا الى ان الخبز التجاري يقتصر على الأسواق والمطاعم.