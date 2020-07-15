إنسياب صادرات الأضاحي للسوق السعودي

الخليج 365 :

شددت شعبة مصدري الماشية الحية،على انسياب صادرات المواشي للسعودية تلبية لاحتياجات السوق المختلفة وتغطية موسم الأضاحي

وأكد الأمين العام للشعبة علاء الدين محمد نورالدين، لـ(السوداني)استيفاء إجراءات شحنات الصادر بلا معوقات، كاشفا عن بدء التصديرفي الايام المقبلة، وذكر بان اعداد الصادر بلغت اكثر من ٦٠٠ الف رأس، موضحا بان هناك التزاما صارما من قبل المصدرين بالإجراءات والاشتراطات

وتابع اصبح اي (مصدر يعرف مصلحته)، مما ينعكس ايجابيا في امر إرجاع شحنات صادر الضأن، خاصة ان (اي خطأ ) يدفع ثمنه المصدر، واضاف: اجراء عمليات التحجير في محجر الكدرو بالخرطوم، قللت من الاعداد المصدرة، لأسباب سعة المحجر وتكلفة والنقل الترحيل.

واشاد نورالدين بتجربة المزارع الخاصة لعمليات التحجير، مؤكدا بان هذه المزارع لديها القدرة على تطوير الصادر، من خلال تولي الاتيام البيطرية الإشراف المباشر، والتعامل مع اي طارئ فوريا، كما انها تسهم في تأهيل وتطوير عمل الصادر، وتنعكس ايجابا على زيادة الإعداد، وادخال افكار لتطوير قدرات المصدرين، مشيرا الى ان هذه المزارع تكون مجازة من قبل وزارة الثروة الحيوانية، حيث تسجل لها زيارات ميدانية، للمتابعة والرقابة.