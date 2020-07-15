ملثمون يهددون بحرق الأردن ما لم يتم الافراج عن أحمد الطراونة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فجر فيديو جرى تداوله في الأردن، موجة غضب واسعة، عقب ظهور ملثمين في خيمة التضامن مع رجل الأعمال الأردني أحمد الطراونة، شقيق رئيس البرلمان عاطف الطراونة المعتقل بعد أن وجهت له تهمة الفساد.

وهدد قائد المجموعة الملثمة التي شاركت في خيمة التضامن، حسب ما رصدت “وطن”، بتحويل الأردن إلى حمام دم حسب قوله متحدياً بذلك السلطات الأردنية اذا واصلت اعتقال الطراونة ولم تفرج عنه، الامر الذي اثار موجة غضب واسعة من ذلك التصرف الذي يتجاوز القانون ويهدد بموجة فلتان أمني.

وقال الشخص الذي ظهر في الفيديو “راح بحدود الساعة والمفروض يطلع كل البلى من مجدي الياسين، واحنا جاهزين إذا العسكري كل واحد معه ١٠٠ طلق احنا كل واحد معه ١٠٠ مخزن يعني ١٠٠٠٠ الآلاف طلقة كل واحد، وعندنا سلاح وكل اشي”.

وأضاف: “بس احنا كلنا تحت القانون ونحن مع جلالة الملك ونحييه، وكل الأردن حبايبنا”.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن استنكارهم من تصريحات الرجل الذي لم يُعرف اسمه، مطالبين بوضع حد لمثل هذه التصرفات والتصريحات.