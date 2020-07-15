عماد أحمد الطيب: غبت عن الساحة الفنية للفوضى وعدم الترتيب

عزا الفنان عماد أحمد الطيب غيابه عن الساحة الفنية لعدم الترتيب والفوضى التي تعتريها، وقال (ما تشهده الساحة الفنية خلال السنوات الأخيرة أمر غير مرضٍ وغير مشجع لأن يجتهد ويقدم فيها الفنان عصارة فنه).

وتابع، ”ونرى يومياً الاستسهال في تناول الأغنيات ونشر أعمال لا ترتقي بالذائقة الفنية عكس ما نشأنا عليه”.

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ورهن عماد عودته للساحة الفنية بحسب صحيفة السوداني، بـ”انقشاع“ تلك الغمة ووضع كل شيء في مكانه المناسب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)