سحب رعدية مصحوبة برياح عالية السرعة وأمطار اليوم “الأربعاء“

التاريخ: 15-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية – وحدة الإنذار المبكر – ظهور سحب رعدية تؤدي إلى هطول أمطار متوسطة قد تتحول إلى غزيرة مصحوبة برياح عالية السرعة مثيرة للغبار والأتربة في أجزاء متفرقة من ولايات (النيل الأزرق والأبيض، القضارف، سنار، شمال وجنوب كردفان وجنوب ووسط دارفور) خلال اليوم “الأربعاء” حتى صبيحة الغد. Advertisements وحذرت الهيئة بحسب (سونا)، مستخدمي طرق المرور السريع وقاطني المناطق المكشوفة أخذ التدابير اللازمة وعلى مصابي الأمراض الصدرية والعيون بصفة خاصة توخي الحيطة الحذر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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