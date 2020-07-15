المدير التنفيذي لمحلية أمدرمان يوجه بإزالة التعديات على الطرق ومواقف المواصلات

وجه المدير التنفيذي لمحلية أمدرمان الأستاذ أحمد السماني بإزالة كافة أشكال التعديات على الطرق ومواقف المواصلات بالمحلية.

وأشار خلال الاجتماع الذى ضم عدداً من مديري الوحدات الإدارية بالمحلية إلى أهمية انفاذ الموجهات الرامية لفتح الطرق والمسارات ومداخل ومخارج المواقف لتسهيل انسياب حركة المرور ومنع وإزالة التعديات على الطرق ومواقف المواصلات وتنظيم النشاط التجاري بتلك المرافق.

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وشدد السماني بحسب (سونا)، على انفاذ الضوابط الرامية لإزالة المخالفات والتعدي واتلاف الطرق بجانب محاربة الظواهر السالبة التى تتمثل فى غسل ووقوف العربات ومعارض السيارات والفريشة والنشاط العشوائي بالطرق العامة والفرعية والمواقف.

ونوه بأن المحلية سوف تستمر فى معالجة كافة الظواهر السالبة وتفعيل القوانين والأوامر المحلية التى تهدف إلى تحسين وتجويد الخدمات التى تقدم للمواطن بالتنسيق مع الجهات المختصة بجانب الوحدات والإدارات المعنية بالمحلية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)