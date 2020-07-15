بالصورة : وزير المالية السوداني السابق يجلس على الرمال حافي القدمين في أجواء ملفتة للنظر

أظهرت صورة تم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي وزير المالية السوداني وهو يجلس على كرسي حافي القدمين مرتدياً الجلباب على غير العادة وسط كثبان رميلة ذات منظر خلاب تاركاً همومه جانباً و راسماً بسمة على شفتيه. Advertisements الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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