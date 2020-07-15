خروج (375) ألف فدان بالفشقة من الموسم الزراعي

كشف رئيس لجنة تجمع مزارعي الفشقة بالحدود الشرقية، حمزة عبد القادر عبد المحسن عن خروجهم من الموسم الزراعي بنسبة (100%) لصعوبة الوصول لمشاريعهم بسبب الأحداث الأخيرة ودخول عدد من الاثيوبيين للمشاريع الزراعية. وأكد عبد القادر عبد المحسن بحسب صحيفة السوداني، عدم تمكن المزارعين من زراعة مساحات تقدر بحوالي (375) ألف فدان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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