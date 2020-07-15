التاريخ: 15-يوليو-2020
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أكد مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم، مهندس مستشار أنور السادات الحاج محمد، أن مساعيه مستمرة لمعالجة حقوق العاملين المتمثلة في فرق مرتبات مايو ويونيو 2020 التي لم تُصرف بعد، موضحاً أن مطالب العاملين تتمثل في الأجر الإضافي وبدل اللبس والبديل النقدي، جرت مناقشتها الأسبوع المنصرم مع وزارتي البنى التحتية والمالية بالولاية، ونوه الجانبان إلى أن تمويل البدلات وصرفها أصبح شأناً اتحادياً.
وأشار إلى أن عدداً من الهيئات والمؤسسات بولاية الخرطوم ينطبق عليها ما ينطبق على عمال الهيئة، كاشفاً عن مساعٍ بين ديوان الخدمة الاتحادي والولائي للاتفاق حول البدلات بما فيها البدلات الديوانية، وقال السادات إن اللجوء للحلول التصادمية مع مصلحة مستهلكي المياه لا يحل المشكلة، بل يزيد من تعقيداتها، مبيناً أن سلاح الإضراب خيار صعب في مؤسسة مثل هيئة المياه وله عواقب وخيمة إذا توقف إمداد المياه، مشيراً إلى أن إدارة الهيئة لن تسمح بما يعرقل إمداد المياه ويحول دون وصولها للمستهلك مهما كانت الأسباب، لافتاً بحسب صحيفة السوداني، إلى أن مصادر المياه في الولاية تعمل كالمعتاد وفق برمجتها ولن تتأثر بما يجري من حولها، مُطمئناً مُستهلكي المياه أن إدارات المياه بالمحليات تعمل على راحة المستهلك حتى وصول إمداد المياه له.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مدير مياه الخرطوم : نسعى لمعالجة حقوق العاملين وإمداد المياه لن يتوقف بدواعي الإضراب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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