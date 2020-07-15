أصحاب مخابز: حل الأزمة في بيع الخبز التجاري

رهن عدد من أصحاب المخابز حل أزمة الخبز، بتطبيق نظام بيع الخبز التجاري، مشيرين في حديث لمصادر، لتأخر إصدار منشور للبدء بالعمل.

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وقال عبد الهادي دارقيل – أحد أصحاب المخابز في بحري – للمصادر إن الخبز التجاري مكلف للمواطن ولم يتم تنفيذ العمل به على أرض الواقع، مبيناً أن سعر جوال الدقيق التجاري (3.5) آلاف جنيه، وقال إن سعر القطعة يحدد وفق آلية السوق، مؤكداً إنتاج (900) قطعة خبز من الدقيق التجاري.

وأشار دارقيل بحسب صحيفة السوداني، إلى أن سعر الغاز للعبوة زنة (1000) لتر (7) آلاف جنيه، موضحاً حصر بيع الخبز التجاري على المطاعم وداخل الأسواق أما مخابز الأحياء فتتعامل بالدقيق المدعوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)