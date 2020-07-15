عاجل.. سحب رعدية مصحوبة برياح عالية السرعة وأمطار اليوم بالسودان

توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية – وحدة الإنذار المبكر ، ظهور سحب رعدية تؤدي إلى هطول أمطار متوسطة قد تتحول إلي غزيرة مصحوبة برياح عالية السرعة مثيرة للغبار والأتربة في أجزاء متفرقة من ولايات ( النيل الأزرق والأبيض، القضارف ، سنار ، شمال وجنوب كردفان وجنوب ووسط دارفور) خلال اليوم الأربعاء حتى صبيحة الغد.



وحذرت الهيئة مستخدمي طرق المرور السريع وقاطني المناطق المكشوفة أخذ التدابير اللأزمة ومصابي الأمراض الصدرية والعيون توخي الحيطة الحذر.

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