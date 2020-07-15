استنزاف منظم لافريقيا في الماضي والحاضر .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ظلت افريقيا منذ تكون الدول بشكلها الحالى ودخول العالم عصر النهضة الصناعية ظلت محلا لمطامع الدول الاستعمارية التى غزت القارة واحتلتها وتقاسمتها فى مابينها موظفة كل موارد القارة البشرية والمادية الهائلة لصالحها ، وبقيت القارة على مدى عقود من الزمن نهبا لمطامع اللصوص دون ان يصدق الاستعمار فى ادعائه الخروج الفعلى واعطاء افريقيا حقها فى ان تحكم نفسها بشكل حقيقى ، وانما هو لعب على الافارقة وادعاء اجوف بخروج المستعمر وتحقق الاستقلال وفى الحقيقة كانت هذه القوى الاستعمارية تنهب القارة وتسرق مواردها دون حياء ، واستمر الوضع على ما هو عليه والى يومنا هذا تعانى القارة من هذا الظلم الذى يجرى عليها بتواطؤ بعض بنيها بكل آسف ممن ساروا فى خطى المستعمر وعملوا على خدمة اهدافه مقابل فتات سواء تمثل فى الابقاء عليهم كحكام وإن كانوا منبوذين من مواطنيهم أو بالدخول معهم فى شراكات واعمال يرضون منها بالثراء الشخصى وضمان جنيهم الأموال الطائلة على ان يجعلوا موارد بلدانهم وخيرات شعوبهم تحت تصرف الاجنبى يفعل فيها مايشاء وقت ما يشاء وذلك دون نظر لمصالح الشعوب وحمايتها ومنع التعدى عليها.

ويجمع المراقبون على ان افريقيا شهدت عمليات استنزاف متتالية لم تحدث فى غيرها من قارات العالم ونعلم ان الغزاة والطغاة قد تعاقبوا عليها عبر تاريخها الطويل يرفعون شعارات زائفة ويرتدون أزياء خادعة يدعون أنهم ينشدون التنوير وهم ابعد مايكونون عن ذلك ، وقد رأيناهم يتحدثون عن التبشير بالدين والسلام والمحبة لكن إتضح أنهم ادوات تعمل بامتياز لصالح الاستعمار الذى اقتحم القارة ذات الأراضى الخصبة والانهار

الطويلة العذبة والمياه الوفيرة فاستثمر فى هذه الموارد واخذ خيراتها دون ان ينظر لاهل الأرض بعين الرحمة ، ولا ننسى الجرائم العظمى التى لاتنتهى بالتقادم وبالذات أخذ الافارقة الى العالم الجديد مكبلين بالسلاسل والتعامل معهم كعبيد ونقلهم إلى من الموانئ الأفريقية على المحيط وابعادهم عن اهلهم وذويهم وانهاء علاقتهم بهم فى واحدة من اكبر جرائم التاريخ ، وهم من تشكل منهم الوجود الأفريقي في الولايات المتحدة والكاريبي وأميركا الوسطى وغيرها من الأراضي الشاسعة والمزارع الواسعة في العالم الجديد.

انه تاريخ من الظلم الممارس ضد الافارقة من القوى الاستعمارية المستكبرة وواقع من عدم الانصاف الذي يعيشونه الان .