سفارتنا في بيروت .. عيب عليكم

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

سودانيون كثر تقطعت بهم السبل في اكثر من بقعة فى الأرض وهو يتفاوتون فى وضعهم الاقتصادى لكنهم – فى اغلبهم – كانوا يستطيعون تسيير امورهم بشكل أو آخر فى ظل تقصير كبير من سفاراتنا بمواقع وجودهم ، وحتى هذه السفارات تتفاوت فى فى التقصير من واحدة لاخرى لكن بشكل عام هى مقصرة بحق مواطنيها .

كان هذا هو الوضع العام فى اكثر من مكان بالعالم يوجد فيه عدد من السودانيين الذين يعانون من بعض الصعوبات لكنها الى حد ما كانت مقدورا عليها الى ان جاءت جائحة كورونا واطبقت على العالم وعطلت اعمال الناس ، وحدث الكساد العام وشهد الاقتصاد العالمى ككل هزة كبيرة احدثت تأثيرا على الكثيرين جدا فى العالم ، وبالذات ذوى الدخل المحدود الذين لم يستطيعوا تحمل التوقف الطويل عن العمل وقد استنفذوا مدخراتهم القليلة أصلا وواجهتهم مصاعب جمة فى توفير مستلزمات الحياة الضرورية ، وتلازم ذلك مع تعليق حركة السفر واغلاق المطارات مما تسبب فى انقطاع الكثيرين وعدم تمكنهم من الوصول للسودان ، وفى مناطق تواجدهم توقفت الحركة التجارية وتعطلت اعمالهم ففقدوا الدخل القليل اساسا الذى كانوا يجنونه ، وترتب على ذلك ضيق عام وقع فيه هؤلاء العالقون ، ومنهم السودانيون فى لبنان الذين ضاقت بهم السبل وتقطعت بهم الاسباب

وعانوا معاناة كبيرة ، وقد اشتكوا مر الشكوى من تجاهل السفارة لهم وعدم وقوفها معهم ، وادناه الخبر المتعلق بمأساة هؤلاء المواطنين الذين تقطعت بهم السبل فى لبنان.

يقول الخبر :

اعلن العالقون السودانيون بدولة لبنان ان سفارة السودان ببيروت لم تتحرك لمواجهة المشاكل التي يواجهونها ، ودخل العالقون السودانيون في لبنان في اعتصام امام مقر السفارة مطالبين باجلائهم الي الخرطوم في ظل الظروف التي يعانون منها ، وقال مسؤول الإعلام للعالقين ببيروت فيصل جبريل ان العالقين يعانون ظروفا قاسية ، وان كثيرا منهم لا تتوفر لديهم وجبات ياكلونها متهما السفارة في بيروت بعدم التحرك لانهاء مشكلتهم .

واكد فيصل انه تم الاتفاق مع شركات الطيران بواقع 350 الي 325 دولار للتذكرة مؤكدا ان الذين يستطيعون دفع هذه المبالغ لا يجدون طريقة بسبب عدم الحصول علي اذن الهبوط لاكثر من اسبوع مؤكدا ان الذين تم حصرهم حوالي 2733 عالق .

وطالب جبريل السلطات السودانية بضرورة ايجاد حلول للعالقين بعد تفاقم اوضاعهم الصحية والاقتصادية

ونقول لسفارتنا فى بيروت عيب عليكم ياناس ؟ اليس فيكم من يعرف الواجب ؟ كيف تتركون مواطنيكم يقاسون مرارة الجوع والحرمان ؟ لا نتوقع منكم ان ترتبوا سفرهم ونعرف انكم لن تستطيعوا سداد تذاكر قرابة الثلاثة ألف شخص مع ان واجبكم ان تسعوا فى ذلك لكن كيف لاتوفرون لهم على الاقل وجبتين فى اليوم بدلا عن ثلاث ؟ وانتم تعلمون الغلاء الفاحش الذى يعيشه لبنان وانهيار سعر الليرة مما يعنى ان من يمتلكون اموالا سيصرفونها فى الاكل وهم لايستطيعون توفير الاكل للجميع ولايستطيعون ان ياكلوا وحدهم ويتركوا اخوانهم وانتم تستطيعون نوفير الطعام للكل وليكن باقل تكلفة لكنكم سقطتم فى الامتحان فعيب عليكم وبئس ماتفعلون.