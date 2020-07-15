أطهر الطاهر يفجر مفاجأة جديدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف مدافع الهلال اطهر الطاهر عن تفاصيل ما دار بينه ورئيس الهلال اشرف الكاردينال قبل الرحيل حيث قال ان الكاردينال نصحه بالمواصلة مع فريق الهلال ولم يتحدث عن اي مبلغ مالي من اجل اعادة قيدي مرة اخري في صفوف النادي الازرق،وكشف اطهر في حديث تنقله (سودانا فوق) ان في انتظار الهلال سوف امنحه الاولوية ومن ثم التفكير في العروض الاخرييذكر أن عقد أطهر الطاهر مع فريق الهلال السوداني انتهي خلال شهر مايو/أيار الجاري، ما يمكن اللاعب من حرية الانتقال إلى أي فريق آخر.

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