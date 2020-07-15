عضو فريق الوساطة الجنوبية ضيو مطوك يختتم زيارته للبلاد

اختتم الدكتور ضيو مطوك عضو فريق الوساطة الجنوبيه صباح اليوم زيارته للبلاد والتي استغرقت عدة أيام ، بحث خلالها عدداً من القضايا التي تتصل بمحادثات السلام السودانية التي ترعاها دولة جنوب السودان.
وكان في وداعه بمطار الخرطوم الدولي الأستاذ محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالي ،الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي لمفاوضات السلام وسعادة سفير جمهورية جنوب السودان بالخرطوم وعدد من المسؤولين.
ويذكر أنه قد تم تأجيل التوقيع بالاحرف الأولي على الاتفاق بين الحكومة والجبهة الثورية الذي كان من المقرر أن يتم مساء أمس وذلك لمزيد من التشاور .
واصطحب ضيو مطوك في معيته بحسب سونا، عددا من أعضاء وفد لجنة الترتيبات الأمنيه من الجانب الحكومي إلى جوبا لاستكمال ما تبقى من بنود في ملف الترتيبات الأمنية، تمهيداً لتوقيع اتفاق السلام بين الحكومة الجبهه الثوريه في أقرب وقت ممكن بجوبا.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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