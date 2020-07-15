جبريل إبراهيم : دارفور وكردفان تشهدان انفلاتا امنيا “شبه كامل”

قال رئيس حركة العدل والمساواة د. جبريل إبراهيم إن ولايات دارفور وكردفان تشهد إنفلاتا أمنيا “شبه كامل”و قتل للمعتصمين السلميين و المدنيين، يستدعي الوصول العاجل الى اتفاق ترتيبات امنية يتضمن انشاء قوة مشتركة من القوات المسلحة و الدعم السريع و قوات الحركات المسلحة لحفظ الأمن و تأمين عودة اللاجئين و النازحين مطمئنين الى ديارهم.

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واوضح جبريل في تغريدة له على “تويتر” أن الاعتداء الاثم على المعتصمين السلميين في ” فتابرنو ” جريمة نكراء تستحق الشجب و الادانة من الجميع وطالب بالقبض على الجناة و تقديمهم للعدالة لعدم تكرار الجريمة. وأكد بحسب صحيفة السوداني، رفضه الاعتداء على الممتلكات العامة وناشد المعتصمين و المتظاهرين التمسك بسلمية التعبير و تعرية المنفلتين.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)