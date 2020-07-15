الفكي يتعهد بجبر الضرر عقب صلح “النوبة والبني عامر”

التاريخ: 15-يوليو-2020
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تعهد عضو المجلس السيادي محمد الفكي سليمان ، بدعم وتبني “جبر الضرر” الذي تم الاتفاق عليه بين قبيلتي “النوبة والبني عامر”.
واستقبل الفكي بالقصر الرئاسي امس ،وكيل ناظر البني عامر بولاية القضارف محمد حسن حاج اغا.
وقال الوكيل في تصريح صحفي عقب اللقاء بحسب صحيفة السوداني ،إن جهوداً كبيرة بذلت لتوقيع وثيقة الصلح والاتفاق على “جبر الضرر”، مؤكداً ان عضو المجلس السيادي أكد دعمه وتبنيه لمعالجة هذا الموضوع في أقرب وقت ممكن.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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