لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد بالقضارف تباشر مهامها

أعلن والي القضارف اللواء ركن نصر الدين عبد القيوم رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة بولاية القضارف إنطلاق عمل اللجنة بالولاية، مشيراً إلى أنها ستناقش بعض المهام والملفات الأسبوع القادم حسب ما نص عليه قانون إزالة التمكين وذلك بعد تهيئة بيئة العمل ووضع موازنة وخطة عمل وآلية لمحاربة الفساد وإزالة التمكين.

وبحسب صحيفة السوداني الدولية، أدت لجنة إزالة التمكين برئاسة الوالي أمس القسم أمام رئيس الجهاز القضائي بولاية القضارف، فيما رفض مقرر اللجنة وعضو تنسيقية الحرية والتغيير وجدي خليفة قرار تعيين رئيس مناوب للجنة مطالباً بمعرفة وجهة نظر اللجنة في المركز.

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وخلص الاجتماع الأول للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة بالولاية، إلى تسمية السماني حسن سعد ناطقاً رسمياً للجنة. وتضم اللجنة 16 عضواً من قوى الحرية والتغيير وممثلي الأجهزة العدلية والقوات النظامية بولاية القضارف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)