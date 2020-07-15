الزكاة بالشمالية تدشن برنامج عيد الأضحي المبارك

ويشتمل البرنامج الذى سيغطى جميع محليات الولاية على توزيع بعض المواد العينية والمبالغ النقدية للأسر الفقيرة والشرائح الضعيفة والآرامل والمرضى والبالغ عددهم 19الف أسرة بتكلفة كلية تقدر باكثر من 54مليون جنيه.

وشهد انطلاقة البرنامج بمكتب زكاة محلية دنقلا عدد من ادارات رئاسة أمانة ديوان الزكاة بالولاية ومكتب الزكاة بالمحلية وعدد من ممثلي اللجان التسييرية بمدينة دنقلا .

وأكد مدير إدارة المصارف المكلف ممثل أمين ديوان الزكاة بالولاية الأستاذ عبد القادر أحمد عثمان فى تصريح له، أن البرنامج يستهدف الأسر الفقيرة والشرائح الضعيفة بالمجتمع للمساهمة فى تخفيف أعباء المعيشة فى ظل الوضع الاقتصادى بالبلاد، مشيرا الى أنه سيتم من خلال البرنامج توزيع 11الف جوال قمح بجانب المبالغ النقدية.

وجدد استمرار ديوان الزكاة بالولاية الشمالية فى تنفيذ مشاريعه وبرامجه فى المحاور المختلفة، مضيفاً أن المواد العينية والمبالغ النقدية سيتم توزيعها بعدالة ومساواة وشفافية لكل المستحقين عبر اللجان التسييرية بالأحياء والقري وبإشراف مباشر من إدارة المصارف بالديوان.

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واستعرض مجهودات ديوان الزكاة فى اسناد وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية لمجابهة جائحة كورونا من خلال توفير كميات مقدرة من الكمامات والمعقمات والمغاسل، مؤكداً أن الديوان قام خلال الفترة الماضية بتصنيع 15الف كمامة بواسطة العاملات بمشغل الرحمة بدنقلا.

وأوضح أن الديوان وبالتعاون مع وزارة الصحة والتأمين الصحى في الولاية يستعد لتوفير 15الف كمامة أخري، معلناً عن ترتيبات يقوم بها الديوان هذه الأيام لتدشين نفرة المشروعات.

من جانبه أكد مدير مكتب زكاة محلية دنقلا المكلف الأستاذ مصطفي عوض أن عدد الاسر المستفيدة من برنامج عيد الأضحي المبارك بالمحلية أكثر من 5الاف أسرة بتكلفة كلية تقدر بأكثر من 16مليون جنية، مضيفاً أن المكتب ماضى فى تنفيذ برامجه ومشاريعه من أجل خدمة الأسر الفقيرة والشرائح الضعيفة واصحاب الحاجات .

فيما أشاد عدد من ممثلي اللجان التسييرية بعدد من أحياء مدينة دنقلا فى استطلاعات بحسب سونا، اشادوا بجهود ديوان الزكاة بالولاية الشمالية والدعم الذى ظل يقدمه للمواطنين فى المجالات كافة، مطالبين بضرورة احكام التنسيق والتعاون مابين الديوان واللجان التسييرية بالأحياء والقري والجهات ذات الصلة وصولاً لتنفيذ المزيد من المشروعات والبرامج ورعاية الأسر الفقيرة والشرائح الضعيفة وتمليكهم مشاريع إنتاجية تخرجهم من دائرة الفقر الى دائرة الإنتاج والكفاية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)