التاريخ: 15-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة كشف عضو لجنة التمكين وتفكيك النظام السابق صلاح مناع عن تكوين لجنة لمراجعة الشهادات والدرجات العلمية والألقاب التي يتعامل بها البعض بصورة رسمية دون وجه حق. Advertisements وأشار إلى وجود تعامل تجاري كبير في بيع الشهادات العلمية بدرجاتها المختلفة لسودانيين وغير سودانيين. وقال مناع بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن هنالك اخوة عرب كانوا يأتون إلى السودان لشراء درجات علمية عليا واتهم نافذين بنظام الانقاذ وأساتذة جامعات بالقيام بذلك العمل الذي وصفه بالمشين لسمعة السودان ويندرج تحت الخيانة العظمى. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر مناع يتهم قيادات نافذة ببيع الشهادات الجامعية والدرجات العلمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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