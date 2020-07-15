تشيكل لجنة تسيير الهيئة النقابية الفرعية للعاملين بالتعليم العالي

أصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بالمجلس السيادي قراراً بتشكيل لجنة تسيير الهيئة الفرعية للعاملين بوزارة التعليم العالي ، وذلك استناداً لقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 وقرار لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال رقم 3 لسنة 2019.

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وجاء في تفاصيل القرار بحسب سونا، اعتماد عضوية ثلاثة عشر شخصاً من منسوبي الوزارة ، حيث حُددت مهام اللجنة بالعمل على حصر ومراجعة العضوية وتجهيز الكشوفات والعمل على حصر ومراجعة كافة ممتلكات وأصول النقابة والمحافظة عليها ، على أن تقوم اللجنة التسيرية بتمثيل النقابة في الحدود التي تمكنها من الحفاظ على حقوق وكينونة النقابة بالإضافة إلى إتخاذ التدابير المالية الضرورية على أوجه الصرف ضمن تسيير الأعمال اللازمة للنقابة والتي تكون مثبتة باوراق رسمية ومعتمدة مع الإشارة لتشكيل المكاتب التنفيذية للوحدات التابعة لها وتعيين الضباط الثلاثة في أول اجتماع لها وإتخاذ القرارات الضرورية بصورة جماعية بعد موافقة لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)