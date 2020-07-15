جامعة القرآن والتأصيل:خطط لإستكمال التعليم الإلكتروني وحوسبة المناهج

أعرب الدكتور الطيب عبد القادر عبد الماجد نائب مدير جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم عن أمله في أن تسهم دورة التعليم الإلكتروني للتقنيين في تعزيز الكفايات الفنية والتقنية لإدارة التحول الكبير الذي تشهده الجامعة نحو التعليم الإلكتروني الشامل جاء ذلك خلال مخاطبته صباح اليوم الدورة التدريبية التقنية بعنوان إدارة المحتوى الرقمي باستخدام برنامج .(model)

وأعلن أن المرحلة القادمة ستشهد عملاً متصلا بهدف إستكمال تطبيق التعليم الإلكتروني وحوسبة المناهج فضلاً عن تدريب أعضاء هيئة التدريس على إستخدامات الحاسب الآلي في مجال التدريس ونقل المعرفة .

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وجدد إهتمام إدارة الجامعة بالتعليم الإلكتروني وعزمها على إحداث نقلة نوعية فيه بإعتباره من المطلوبات العصرية التي تقوم عليها رسالة الجامعة خصوصا في ظل العزل المجتمعي المترتب على جائحة كوفيد 19 .

تواءم مع معطيات ونتائج توصيات اللقاء الأخير الذي جمع وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بمديري الجامعات وثمن مجهودات إدارة الحاسوب وتقانة المعلومات في إقامة الدورات التدريبية المتخصصة للتقنيين والأساتذة واصفاً لها بأنها خير داعم للطفرة الكبيرة التي تشهدها الجامعة في مجال التعليم الإلكتروني.