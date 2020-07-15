تحويل موسى هلال إلى معسكر الدعم السريع بكرري

كشفت مصادر موثوقة عن تحويل زعيم قبيلة المحاميد موسى هلال وأبنائه وبعض أعضاء مجلس الصحوة إلى معسكر الدعم السريع بكرري. وأشارت المصادر إلى أن السلطات المختصة طلبت من موسى هلال الاعتراف بجرائم لم يرتكبها. Advertisements وبحسب صحيفة السوداني الدولية، رفض موسى ذلك بحجة أن التهم الموجهة له هي عبارة عن (تلفيق) وهي تهم غير حقيقية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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