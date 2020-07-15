جهود الكاردينال (لا ينكرها إلا مكابر) ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
• إتهمني البعض بتجاهل جهود اشرف الكاردينال خلال فترة رئاسة نادي الهلال ، وعدم الاشارة التي الانجازات التي تحققت في عهده ..
• هذا إتهام أرفضه جملة وتفصيلاً ، ومقالاتي السابقة تشهد أنني كثير جدا تحدثت عن العمل الكبير الذي قام به الكاردينال ، وأن جهوده تجاه الهلال لا ينكرها إلا مكابر ..
• وأشرف قدم الكثير للنادي الازرق دون شك ، وخلال عهده إختفت المشاكل المالية التي كانت تواجه الهلال ، سواء من ناحية مرتبات اللاعبين او تكاليف السفريات الخارجية ، كما اختفت معه ظاهرة الديون التي كانت تحاصر الهلال ..
• كما أنني احترم اي اداري يجلس على كرسي رئاسة نادي الهلال ، وسيظل الكاردينال محل تقدير من جميع الاهلة ، حتى وإن لم تجد الطريقة التي كان يدير بها النادي التأييد ، في النهاية هو رئيس نادي الهلال الذي نعشقه ونتمنى رؤيته كل يوم في حال أفضل ..
• انجازات الكاردينال تتحدث عن نفسها ، حيث نجح في تحويل الاستاد الي تحفة في قمة الجمال ، جعلت من استاد الهلال واحد من أجمل الملاعب في القارة الأفريقية ، واحلام الجماهير الزرقاء أصبحت حقيقة في عهد أشرف ، عقب تشييد فندق نادي الهلال ورؤية قناة فضائية خاصة بالنادي تتحدث عن انجازاته منذ التأسيس ..
• (انجازات الكاردينال لا ينكرها إلا امكابر) ..
• ويكفي انه ظل يتقدم عمل الخير خارج المجتمع الرياضي ..
• مثلما هناك ايجابيات صاحبت فترة الكاردينال ، هناك ايضا سلبيات عديدة لم تجد القبول لعل أبرزها تراجع مستوى فريق الكرة ، وندرك جيدا أن الكاردينال بذل جهود كبيرة من أجل بناء فريق قوي ، إلا ان عامل التوفيق لم يحالفه ، لذلك طالبنا بذهاب الكاردينال حتى يفسح المجال لرئيس آخر يحقق احلام الجماهير الزرقاء ..
• حتى اذا تراجع الكاردينال عن تصريحاته بعدم الترشح من جديد في الانتخابات القادمة ، وعاد بعد ذلك وترشح وفاز في الانتخابات وجلس فترة جديدة على رئاسة نادي الهلال ، واذا لم يتغير مستوى فريق الكرة سنواصل على ذات الطريق القديم والمطالبة بذهابه وتقديم استقالته ..
• هذا هو نادي الهلال ، نادي حركة الوطنية والديمقراطية ..
• نحترم الكاردينال وأي رئيس يجلس على كرسي الرئاسة .
• في حال وجود سلبيات ، سنعمل على توجيه النقد البناء الهادف وليس الجارح ، وهذا نهجنا الذي نتخذه ويعتبر شعارنا ..
• لا نعرف التطبيل للاداريين ، وجميعهم عندنا سواء ..
• لن نساند مرشح ضد مرشح ، وننتظر حتى يقول الصندوق كلمته ..
• الرئيس الجديد اذا نجح في تحقيق آمال الجماهير ، سيجد الاشادة على ذلك ، وفي حال لم يحقق المطلوب سوف نكشف له عن السلبيات حتى يعود الي الطريق الصحيح ، واذا واصل في ارتكاب الاخطاء سندعوه لتقديم استقالته فورا وإفساح المجال لآخرين ..
• عموما التغيير قادم الي نادي الهلال ..
• نحن الهلال بنريدو جد ..
((صمت اخير)) ..
• أكيد بكرة أحلى وأجمل ..
كانت هذه تفاصيل خبر جهود الكاردينال (لا ينكرها إلا مكابر) ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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