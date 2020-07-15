جهود الكاردينال (لا ينكرها إلا مكابر) ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• إتهمني البعض بتجاهل جهود اشرف الكاردينال خلال فترة رئاسة نادي الهلال ، وعدم الاشارة التي الانجازات التي تحققت في عهده ..

• هذا إتهام أرفضه جملة وتفصيلاً ، ومقالاتي السابقة تشهد أنني كثير جدا تحدثت عن العمل الكبير الذي قام به الكاردينال ، وأن جهوده تجاه الهلال لا ينكرها إلا مكابر ..

• وأشرف قدم الكثير للنادي الازرق دون شك ، وخلال عهده إختفت المشاكل المالية التي كانت تواجه الهلال ، سواء من ناحية مرتبات اللاعبين او تكاليف السفريات الخارجية ، كما اختفت معه ظاهرة الديون التي كانت تحاصر الهلال ..

• كما أنني احترم اي اداري يجلس على كرسي رئاسة نادي الهلال ، وسيظل الكاردينال محل تقدير من جميع الاهلة ، حتى وإن لم تجد الطريقة التي كان يدير بها النادي التأييد ، في النهاية هو رئيس نادي الهلال الذي نعشقه ونتمنى رؤيته كل يوم في حال أفضل ..

• انجازات الكاردينال تتحدث عن نفسها ، حيث نجح في تحويل الاستاد الي تحفة في قمة الجمال ، جعلت من استاد الهلال واحد من أجمل الملاعب في القارة الأفريقية ، واحلام الجماهير الزرقاء أصبحت حقيقة في عهد أشرف ، عقب تشييد فندق نادي الهلال ورؤية قناة فضائية خاصة بالنادي تتحدث عن انجازاته منذ التأسيس ..

• (انجازات الكاردينال لا ينكرها إلا امكابر) ..

• ويكفي انه ظل يتقدم عمل الخير خارج المجتمع الرياضي ..

• مثلما هناك ايجابيات صاحبت فترة الكاردينال ، هناك ايضا سلبيات عديدة لم تجد القبول لعل أبرزها تراجع مستوى فريق الكرة ، وندرك جيدا أن الكاردينال بذل جهود كبيرة من أجل بناء فريق قوي ، إلا ان عامل التوفيق لم يحالفه ، لذلك طالبنا بذهاب الكاردينال حتى يفسح المجال لرئيس آخر يحقق احلام الجماهير الزرقاء ..

• حتى اذا تراجع الكاردينال عن تصريحاته بعدم الترشح من جديد في الانتخابات القادمة ، وعاد بعد ذلك وترشح وفاز في الانتخابات وجلس فترة جديدة على رئاسة نادي الهلال ، واذا لم يتغير مستوى فريق الكرة سنواصل على ذات الطريق القديم والمطالبة بذهابه وتقديم استقالته ..

• هذا هو نادي الهلال ، نادي حركة الوطنية والديمقراطية ..

• نحترم الكاردينال وأي رئيس يجلس على كرسي الرئاسة .

• في حال وجود سلبيات ، سنعمل على توجيه النقد البناء الهادف وليس الجارح ، وهذا نهجنا الذي نتخذه ويعتبر شعارنا ..

• لا نعرف التطبيل للاداريين ، وجميعهم عندنا سواء ..

• لن نساند مرشح ضد مرشح ، وننتظر حتى يقول الصندوق كلمته ..

• الرئيس الجديد اذا نجح في تحقيق آمال الجماهير ، سيجد الاشادة على ذلك ، وفي حال لم يحقق المطلوب سوف نكشف له عن السلبيات حتى يعود الي الطريق الصحيح ، واذا واصل في ارتكاب الاخطاء سندعوه لتقديم استقالته فورا وإفساح المجال لآخرين ..

• عموما التغيير قادم الي نادي الهلال ..

• نحن الهلال بنريدو جد ..

((صمت اخير)) ..

• أكيد بكرة أحلى وأجمل ..