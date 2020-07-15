مافيا المواصلات تهزم الحكومة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

انه لامر محير ان تعجز الحكومة عن ملاحقة مافيا المواصلات التى تمارس الجشع باعلى صوره ، وتفرض على الناس ماتريده هى ضاربة عرض الحائط باى قرار حكومى يحدد التعرفة أو يوضح مسار الرحلة ويرسم خط البداية والنهاية.

اننا نجد مافيا المواصلات وبكل اسف تتحدى الحكومة وتهزمها عيانا بيانا وتستهزئ باى قرار حكومى يصدر فى هذا الخصوص بل انها – المافيا – تسرع فى مخالفتها للقرار الرسمى وتأتى كل مرة بجديد أصعب من الذى طالبت الجهات المختصة بالغائه.

فى تحد سافر للقرارات الرسمية وفى جشع كبير وغير مسبوق نرى اصحاب المركبات يمتنعون بشكل تام عن العمل فى الخطوط التى يعتبرونها طويلة فيتم تقسيم الخط الى ثلاثة اقسام فخطى سوق ليبيا الحاج يوسف ومايو الحاج يوسف مثلا من الخطوط الطويلة لكن كل واحد منها يتم تقسميه ثلاثة أو أربعة خطوط والمواطن يعانى بشدة من هذا الأمر والحكومة عاجزة عن حسم هذا التجاوز وامبراطورية اصحاب المواصلات يفعلون مايريدون ومن لايعجبه هذا فليضرب رأسه بالحائط.

خط ليبيا الحاج يوسف مثلا يصبح ليبيا صينية الازهرى ومن هناك رحلة جديدة مستقلة الى حلة كوكو ومنها الرحلة الأخيرة الى الحاج يوسف والمشكلة ان القيمة للخط الجزئى اكبر من قيمة كل الخط رسميا مما يضطر المواطن المغلوب على أمره المتجه من سوق ليبيا الى الحاج يوسف ويفترض ان يدفع عشرين جنيه وهو مبلغ كبير يضطر الى الدفع ثلاثة مرات وفى كل مرة يدفع ثلاثين جنيها ليجد نفسه دفع تسعين جنيها وهذا ظلم فادح لايمكن القبول به والسكوت عليه .

ومثال اخر خط مايو الحاج يوسف الذى يصبح بقدرة قادر مايو البقالة والبقالة جامعة افريقيا وجامعة افريقيا مستشفى شرق النيل ومن هناك المشوار الرابع مستشفى شرق النيل الحاج يوسف ويجد المواطن نفسه مضطرا لركوب أربعة مواصلات يدفع فى كل خط ما بين 20 الى 30 جنيه ، ولو ان الامور مضبوطة لركب مشوارا واحدا من الحاج يوسف الى مايو ودفع 20 الى 30 جنيه بدل ان يدفع فى هذا المشوار100 الى 120 جنيه ، كل هذا يحدث أمام مرأى ومسمع الحكومة وهى تعجز عن مواجهة العصابة المجرمة فلا هى ضبطتها والزمتها بالتعرفة ولا نجحت فى تسيير اسطول بصاتها واراحت الناس من استغلال الجشعين لظروف الناس .

ونحن نعيش هذه المشكلة نطالع فى الاخبار ان شركة مواصلات ولاية الخرطوم بصدد معالجة الازمة ، ويقول الخبر :

تبرأت شركة مواصلات الخرطوم من التعرفة المستخدمة حاليا في المواصلات وقالت ان الشركة لا تعنيها هذه التعرفة وإنما يعنيها تعرفة مواصلات شركة ولاية الخرطوم التي حددت بمبلغ 20 جنيها لكل الخطوط محاربة للجشع غير المبرر.

وقال المدير العام لشركة مواصلات الخرطوم محمد ضياء الدين رئيس مجلس السيادة أبدى اهتمامه بهذا الامر وتبنيه لقضية مواصلات الخرطوم وكذلك رئيس مجلس الوزراء باعتبارها قضية قومية مشيرا إلى ان هناك تعاون وتنسيق مع ولاية الخرطوم في هذا الشان.

واكد ضياء الدين اكتمال عملية تأهيل مائة بص من ضمن 250 بصا تابعة للشركة ستدخل الخدمة خلال الفترة المقبلة، كاشفا عن الشروع في استيراد (1000) بص ضمن خطة الشركة الاستراتيجية خدمة للجمهور وليست كجهة استثمارية مشيرا إلى تحول الشركة الى قطاع عام قريبا بعد أن أصبحت كل الاسهم ملكا لولاية الخرطوم عدا مساهم واحد.

وقال إن قضية مواصلات الخرطوم تعد أحد أهم القضايا التي ينبغي ان تسهم الحكومة في حلها، وقد وضعت ضمن المحفظة القومية التي تم تكوينها مؤخرا .

اننا نأمل ان تحسم الحكومة هذه الفوضى وتنهى هذا الوضع الشاذ وتلتفت الى علاج هذه الازمة التى طالت واستعصت.