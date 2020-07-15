أبكي يا بلدي !.. بقلم زهير السراج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* اليوم هو يوم حزين من أيام الثورة، يوم أغبر في تاريخ السودان الحديث والقديم، وفي تاريخ النضال السوداني، وفي حق الشهداء الذين رووا بدمائهم الطاهرة تراب الوطن من أجل بزوغ شمس الحرية والسلام والعدالة، للذين ناضلوا من الثوار في الشوارع والاسواق والميادين والاحياء وكل ركن في بلدي الحزين .. للمعتصمين في نرتتي وكتم، ولشهداء فتابرنو وضحايا دارفور والحرب الأهلية في كل ربوع السودان .. ولكل أهل السودان !

* يوم حزين بتوقيع إتفاق سلام مهزلة، إتفاق سلام مزيف لتقاسم الغنائم مع المتلهفين للمناصب، المتآمرين مع قوى العسكر لإحكام سيطرتهم على السلطة!

* أي سلام سيتحقق باتفاق محاصصة وقسمة مناصب مع مجموعة ليس لها وجود على الأرض وليس لها قواعد شعبية، وليس لها كلمة على مواطني المناطق التي يزعمون تمثيليها ويتحدثون باسمها ولم يفوضهم أحد بذلك سواء في دارفور أو النيل الازرق والمناطق الأخرى، أو التهريج الذي يطلقون عليه اسم مسار الوسط ومسار الشمال ودولة قوش ؟!

* لا أريد أن أعيد وأكرر ما قلته من قبل عن المؤامرة التي خطط لها العسكر للتفاوض باسم السلام المزعوم مع قلة تطلق على نفسها إسم (الجبهة الثورية) بغرض إشراكها في السلطة وتقوية القبضة العسكرية على السلطة من خلال وجود هذه الجبهة الصورية في مؤسسات الفترة الانتقالية والاستقواء بها على المدنيين، لينتهي بشكل عملي أي بصيص أمل في تأسيس دولة مدنية تقود السودان خلال الفترة الانتقالية، تنهى الحرب وتحقق السلام الحقيقي وتعاقب مجرمي الحروب وتقتص للضحايا وترفع رايات العدالة في كل ربوع الوطن، وتجتث النظام البائد من جذوره، وتعيد أموال الشعب المغتصبة بواسطة عملاء وفلول وسماسرة النظام البائد، والمكتنزة في خزائن العسكر، وتبسط الامن والامان وتخفف وطأة الحياة عن الشعب، فتظل القبضة على السلطة والسيطرة على مقاليد الحكم وثروات البلاد للقوى العسكرية بمشاركة حلفائهم الجدد الذين جاءوا الآن للمشاركة باسم السلام المزعوم لحرمان الشعب، تحت قيادة العسكر والدعم السريع والدفاع الشعبي والفصائل المسلحة، من استكمال ثورته وتطوير بلاده والسير في طريق الحرية والسلام والعدالة والرخاء !

* يكفى ما قاله الكاتب الصحفي الحر (رمزي المصري) للتدليل على أن الجبهة الثورية لا تمثل إلا نفسها الاعتصامات التي عمت قرى دارفور في نيرتتي وكباكبية وكتم وفتابرنو بدون أن يكون لمن يوقعون اليوم على مهزلة اتفاق السلام المزعوم أي كلمة على المعتصمين الذين يشتكون من هجمات المليشيات المتكررة عليهم وتهديد أمنهم واستقرارهم ومحاربتهم في زراعتهم ومعيشتهم وقتل أبنائهم واستحياء نسائهم، وإلا لسافروا الى دارفور ووقفوا مع جماهيرهم على ارض الاعتصام والحديث إليهم وتبشيرهم بالاتفاقية ، ولكن لم يحدث ذلك، ولا تفسير له سوى أنهم يعلمون جيداً أنهم لا يمثلون إلا أنفسهم وأن المعتصمين لن يتجاوبوا معهم ولن يستجيبوا لاحاديثهم!

* الاتفاق مع (الجبهة الصورية) كارثة أمنية وسياسية واستمرار للحرب واجهاض للمدنية وانتكاسة الثورة، وهذه هي بعض الأسباب :

* احتفاظ الجبهة الثورية بقواتها وتحول السودان إلى دولة مليشيات مع وجود مليشيات الدعم السريع.

* منح الجبهة الثورية غالبية في المجلس التشريعي (25 % من المقاعد) وهي أكبر نسبة مشاركة للسيطرة على المجلس، مع تشرذم قوى الحرية والتغيير وتحولها إلى كتل وأحزاب متنافرة.

* زيادة نفوذ العسكر واحكام قبضتهم على السلطة بمشاركة حلفائهم في الجبهة الثورية في مؤسسات الفترة الانتقالية وتحقيق غالبية مطلقة على القوى المدنية خاصة في المجلسين السيادي والتشريعي.

* استمرار الحرب وسيطرة القوى العسكرية على مقاليد الأمور في البلاد بالحيلولة دون الاتفاق مع الحركات المسلحة التي لها قواعد شعبية حقيقية ونفوذ حقيقي على مناطقها!

* وضع العقبات امام شعارات الثورة ومدنية الحكم بسيطرة المليشيات المسلحة والدعم السريع والقوى العسكرية على سلطة اتخاذ القرار !

أنقذوا ثورتكم !