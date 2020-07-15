إختطاف فتاة قاصر بأمدرمان….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت نيابة امدرمان تفاصيل مثيرة حول اختطاف صبية تبلغ من العمر (16)عام من منزلها بامدرمان ومطالبة أسرتها بفدية مالية وقال وكيل نيابة الطفل أمدرمان وكيل ثالث نيابة مولانا محمد بدوي ابو زيد مساء اليوم الثلاثاء السلطات الامنية تمكنت من فك طلاسم حادثة طفلة أمدرمان المخطوفة والقبض علي الجناة وتقديمهم للعدالة ذلك تحت إشراف النيابة.وكشفت النيابة ان غرفة العمليات المشتركة الخاصة بالحادث بقيادة مدير مقدم شرطة طارق الصادق محمود حصلت على معلومات حول عملية الاختطاف وعلى الفور تم رصد وتحليل تلك المعلومات حيث تم العثور علي الطفلة المخطوفة بسوق مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان وتم تعقب تعقب الجناة والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.

وقال ابوزيد عقب تسليم الجناة للعدالة بأن أحداث هذا البلاغ دخيلة علي المجتمع السوداني الذي ظل يتسم بالقيم والأخلاق الفاضلة وأن وحدات حماية الطفل تخلو من اي بلاغات سابقة مماثلة مما يفتح الباب لبذل مزيداً من الجهود لتضييق الخناق علي مرتكبي الجرائم ضد الأطفال بإعتبارهم يمثلون المستقبل.

يذكر ان النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر ظل يتابع تفاصيل إجراءات البلاغ أول بأول حتي لحظة العثور علي الضحية والإلتقاء بها في مكتبه بالنيابة العامة وطمأنتها ولم شملها بأسرتها واعداً إياها بتقديم الجناة للعدالة.