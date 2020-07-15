دبابيس.. بقلم ود الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** في الأخبار أن د كمال شداد وجه لجنة المسابقات بتنفيذ مقترحه باكمال الدوري الممتاز بنظام المجموعتين وهذا ان صح يعد تحدي واستفزاز وعدم احترام للاندية التي اعترضت علي نظام المجموعتين وعلي رأسها نادي الهلال النادي الكبير وايضا ان صح الخبر كيف جاز لدكتور شداد أن يستبق اجتماع مجلس إدارة الاتحاد وهو من وجه بإحالة الأمر لمجلس الإدارة

** قطعا شداد لديه فهم معين عندما أعلن عن مقترحه باكمال الدوري بمجموعتين ولكن الناس ما فاهمة حاجة

** الهلال هدد باللجؤ للاتحاد الدولي فيفا في حالة تمسك د شداد برأيه باكمال الدوري بنظام المجموعتين ولم نسمع رأي المريخ حتي الان

** مامون النفيدي وفي خطوة محسوبة عليه تقدم باستقالته من رئاسة نادي الخرطوم بسبب مقترح شداد باكمال الدوري بنظام المجموعتين ولكن هل يستطيع أن يصمد و يتمسك بقراره ام هي فورة اندروس سرعان ما تزوب

** اتحاد الخرطوم وفي خطوة تاريخية اطاح باسامة ونسي من رئاسة الاتحاد ..اسامة ونسي الذي دخل نادي المريخ ثم اتحاد الخرطوم عن طريق سيئ الذكر المؤتمر الوطني وكلف اتحاد الخرطوم في اجتماعه العاصف أمس الاخ جمال احمد عمر الكيماوي بتصريف أعمال الرئاسة الي حين قيام انتخابات وايضا اتخذ الاتحاد قرارا تاريخيا بإلغاء الموسم باستثناء دوري الدرجة الثالثة للمناطق الثلاثة وصعد أندية التحرير والشموخ والحرية للدرجة الأولي وامن علي فريقي ودنوباوي والنسور كممثلين للخرطوم في الدوري التأهيلي الموسم المقبل

** سعيدين والله بعودة التحرير اعرق أندية الخرطوم بحري للدرجة الأولي وعقبال الدرجة الممتازة ..ونهنئ نادي الحرية بالصعود للدرجة الأولي بعد سنوات من النضال المر والتهنئة لنادي الشموخ حديث العهد بالدرجة الثانية بصعوده للاولي

** قرارات اتحاد الخرطوم ستغضب بعض الأندية وهذا لا يهم وقد أكد الاتحاد بهذه القرارات التاريخية استقلاليته وقوة شخصيته وسطوته وأنه وبالفعل الاتحاد الرائد

** هل أجري نادي المريخ فحص الكروونا علي لاعبيه وهل طبق الاشتراطات الصحية في تدريباته ام مارس مجلسه العشوائية وهو يعلن انطلاقة التدريبات التي غاب عنها معظم اللاعبين حتي تدريب أمس والمدرب المسلمي لم يشرف البلد بعد والألماني توماس مدرب الأحمال المسئول الأول والأخير ومعه الضو قدم الخير

** سرت شائعة أمس بأن سوداكال استقال من رئاسة المريخ وضحكت من الشائعة طبعا لانني اعلم جيدا أن الرجل لن يستقيل لو انطبقت الأرض ..هو ما مصدق يستقيل كيف

** اللجنة القانونية للمربخ الغير معترف بها من مجلس إدارة النادي قامت بتسليم وثيقة طرح الثقة للمفوضية الولائية ولم تشغل نفسها بالاتحاد العام وهي تعلم أن الاتحاد وحسب كلام د شداد عبر تلفزيون السودان هو المسئول عن المريخ وشداد قال بالحرف الواحد اذا كان الموقعين علي الوثيقة يمثلون ثلثي عضوية جمعية المريخ فهذا كفيل بإسقاط مجلس الإدارة

** ما معني أن يطيح الأهلي شندي بالمدرب محمد عبدالله مازدا ويأتي بصلاح آدم المبعد من الفلاح ومامعني أن يترك برهان تيه الأهلي العاصمي ويشرف علي تدريب الفلاح ..غايتو حكاية الأندية مع المدربين حكاية تضحك ال ………

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** تغيرت صورة منتخب البلاد في عهد د حسن برقو وها هو إعداد المنتخب يستبق إعداد الأندية ويستبق انطلاقة الدوري الممتاز حتي لا تكون هنالك حجة علي الأندية وسأعود للحديث عن المنتخب باذن الله

** توحدوا خلف الكاردينال يا هلالاب واعيدوه ليواصل المشوار من أجل استقرار النادي الكبير..ويقيني أن لا الخندقاوي ولا كوارتي ولا سرالختم ولا الجن الاحمر حيقدر علي الهلال .والقصة ما بوبار القصة دفع ودفع تقيل

** الرياضيون بالكلاكلة القبة يستعدون لتكريم نجم الموردة السابق وابن الكلاكلة البار محمد الخاتم وذلك عصر الأحد المقبل من خلال مهرجان كبير يشارك فيها النجوم الدوليون بقيادة حامد بريمة وطارق احمد آدم وفيصل العجب ومهند الطاهر

** كان علي السيد وزير العدل أن يكون واضحا وصريحا ويقول بدون لف ودوران سنعيد فتح البارات وسنقوم بتشغيل مصنع البيرة والشري وسنعيد المشروبات الكحولية للفنادق وذلك بدلا من التجني علي الاخوة المسيحيين بقوله سنسمح لغير المسلمين من المسحيين وغيرهم بشرب الخمر.. وسيادته ربما لا يعلم أن الدين المسيحي أيضا يحرم شرب الخمر وان المسيحيين لم يعلنوا الاحتجاج عندما أعلن جعفر نميري الشريعة وقام بقفل البارات ومصانع الخمرة والسيد الوزير يعلم أن إعداد المسلمين الذين يعاقرون الخمر كبير جدا وأكثر من المسيحيين وممكن يسجل زيارة لبيوت ( العرقي) المنتشرة في كل مكان وتشوف بعينك.. وشخصيا اعرف أكثر من خمسة اسر مسيحية لا يتعاطي اهلها الخمر….ما تتجنو علي المسيحيين ساكت

** يا سيدي وزير العدل قضية الشعب السوداني ليست في شرب الخمر انما في المعيشة وهل يعلم سيادتك أن سندوتش الطعمية وصل ٥٠ جنيه وصحن الفول ١٠٠ جنيه خليك من الكباب والسمك والمشوي …امبارح لاقيت واحد قال آخر مرة اكل فيها جداد مشوي قبل خمسة سنوات

** امبارح الصباح ركبت من القبة للفة بعشرة جنيهات ومن اللفة.. طبعا لفة الكلاكلة.. ومن اللفة لميدان جاكسون بخمسين جنيه ومن ميدان جاكسون حتي مول الواحة ٣٠ جنيه ..يعني دي كم يا عباس مدني ٩٠ جنيه وعدت في المساء للمنزل ب ١٥٠ جنيه . كده كم يا عباس ٢٤٠ جنيه ..مواصلات بس وده حاصل يومي

** عايزين نعرف يا سيد والي الخرطوم من المسئول عن فوضي المواصلات أنتم أم شركة مواصلات العاصمة ام نقابة الحافلات ام ناس الهايسات ..ام السماسرة الذين يصرخون اللفة اللفة ..الموردة الموردة ..الصينية الصينية .. الجرافة الجرافة… من المسئول يا سيدي الوالي

** الشعب كله يصرخ حنبنيهو وللاسف الانشودة العظيمة ( حنبنيهو البنحلم بيهو يوماتي وطن شامخ وطن عاتي) للهرم الرابع محمد وردي لا تذاع في الإذاعة والتلفزيون لان الجماعة ما زالو مسيطرين علي الجهازين

** وطن غالي ونجومو تلالي في العالي

** آخر دبوس

** وبدأت( كوارث) الهلال قبل أن يذهب الكاردينال رسميا ولن ادخل في تفاصيل